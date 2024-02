Regionali, Salvini vuole la Basilicata. Il candidato? Pasquale Pepe

Forza Italia punta su Vito Bardi ex generale della Guardia di Finanza e attuale governatore eletto nel 2019

Si avvicinano le Europee e l’Oceano della politica italiana si increspa, mentre il barometro segna decisamente cattivo tempo, come quello atmosferico di questi giorni.

Del resto è fisiologico a causa del meccanismo di voto puramente proporzionale che spinge partiti alleati nel proprio Paese a competere a livello europeo.

Quindi sia a destra che a sinistra assisteremo sempre di più a prese di posizione che differenziano il posizionamento dei partiti della coalizione.

Che questo sia un fenomeno transitorio non dovrebbe essere messo in dubbio e comunque c’è da ricordare che nella scorsa legislatura Giorgia Meloni è stata addirittura all’opposizione mentre i suoi alleati, in primis la Lega nel cosiddetto governo giallo-verde, erano in maggioranza. Quindi una divisione a livello nazionale a cui però faceva da contraltare una mirabile coesione a livello locale.

Stesso discorso naturalmente vale per il centro – sinistra in cui assistiamo a fuochi d’artificio tra il Elly Schlein e Giuseppe Conte che però, anche in questo caso, dureranno fino a giugno.

E in effetti sia Fratelli d’Italia che la Lega che i Cinque Stelle e il Pd insistono sullo stesso elettorato.

Matteo Salvini aveva rinunciato qualche tempo fa in nome dell’unità del centro-destra al proprio candidato per la Sardegna Christian Solinas, il governatore uscente, a favore di Paolo Truzzu sponsorizzato da FdI.

La mossa del leader leghista però non era casuale e fa parte di una strategia ben determinata. Infatti, in caso di diniego, come è stato, Salvini ha rafforzato la propria posizione per il terzo mandato ai governatori e altre nomine “compensatorie”, ad esempio in Basilicata.

Ed infatti il ministro ha dichiarato ieri:

“Penso che la Basilicata sia una terra con delle potenzialità straordinarie che meriti anche qualcosa in più, uno slancio in più. Nelle prossime settimane conto che i lucani possano sapere quando si vota e quale sarà la squadra. Per me il centrodestra unito è fondamentale. Detto questo, sono convinto che la Lega abbia donne e uomini, che anche adesso si stanno avvicinando dalla società civile, che saprebbero ben governare questa terra".

Il candidato più probabile proposto dalla Lega è a questo punto Pasquale Pepe, ex senatore della Lega non rieletto, che è anche il segretario regionale del partito, che infatti è particolarmente attivo in questi giorni tanto che ha presenziato alla protesta dei trattori e contro la politica seguita finora dal ministro Lollobrigida.

Tuttavia Forza Italia punta su Vito Bardi ex generale della Guardia di Finanza e attuale governatore eletto nel 2019.