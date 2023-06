Renzi, dal discorso di 20mila € alla fuga reale in Giordania: tutto il lusso

Renzi, da Malta alla Giordania tra discorsi redditizi e vacanze "reali": tutto il lusso dell'ex premier

“In Giordania per il #RoyalWedding. Fuga di qualche ora con Agnese immersi nella bellezza di #Petra”. Scrive così Matteo Renzi sul suo profilo Instagram, mentre con la moglie si trova in terra straniera, unici invitati italiani alle nozze reali del principe.

E se già questo ha fatto storcere il naso a molti utenti, a indispettire ancora di più il web – e non solo - La partecipazione dell’ex premier a una conferenza nazionale a Malta lo scorso aprile, che sarebbe costata ai contribuenti maltesi 20.000 euro.

Lo ha confermato in Parlamento il ministro delle Politiche sociali Michael Falzon. Renzi è stato invitato a intervenire al convegno nazionale “Lo stato sociale e i servizi di welfare: sfide attuali, bisogni future” organizzato dalla Fondazione per i servizi di previdenza sociale per commemorare il suo 25° anniversario. E non è la prima volta che Renzi partecipa alla vita politica di Malta. Già nel 2015 era intervenuto in occasione di una riunione collettiva del Partito Laburista, al termine della campagna elettorale per le elezioni Comunali del 2015, per poi tornare nuovamente nel 2017 per le elezioni governative.

Stando a quanto riporta Malta Today, le comparsate a conferenze, convegni e comizi politici varrebbero a Renzi cospicue entrate economiche. Solo nel 2021 avrebbe infatti guadagnato per 2,1 milioni di euro, grazie a discorsi a conferenze e consulenze a organizzazioni e aziende private.