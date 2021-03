Renzi e il viaggio segreto a Dubai, arriva la querela a Giannini e Carratelli

Matteo Renzi querela Massimo Giannini: "Falsità"

Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di adire in giudizio in sede civile i giornalisti Massimo Giannini e Niccolò Carratelli per l’articolo pubblicato da La Stampa dal titolo “Mistero sulla missione a Dubai”. Lo rende noto l’ufficio stampa di Renzi. L'ufficio stampa aggiunge che Renzi "ha dato mandato ai propri legali di adire in giudizio in sede civile la testata TPI e il giornalista Enrico Mingori per le falsità riportate nell’articolo 'Renzi ci ricasca e torna dagli sceicchi'".

Massimo Gianni ha replicato con un tweet: "A proposito dei viaggi arabi di Renzi, stamattina ho parlato al telefono con il leader di Italia Viva, che mi ha preannunciato querela. Ma mi ha anche confermato che in effetti è a Dubai. Per questo sono curioso di capire i motivi della sua querela".

A proposito dei viaggi arabi di #Renzi, stamattina ho parlato al telefono con il leader di Italia Viva, che mi ha preannunciato querela. Ma mi ha anche confermato che in effetti è a #Dubai. Per questo sono curioso di capire i motivi della sua querela. — Massimo Giannini (@MassimGiannini) March 7, 2021

Matteo Renzi a Dubai, Perantoni (M5s): "Chiarisca"

“Apprendiamo di un viaggio super segreto a Dubai del leader di IV e, visto il precedente e discusso incontro con il principe saudita Bin Salman, chiediamo di sapere se Matteo Renzi ha ricevuto o riceverà un compenso anche in questa occasione. Così Mario Perantoni, deputato M5S e presidente della commissione Giustizia della Camera.

"Può’ apparire noioso chiedere spiegazioni in merito a quanto anticipato da La Stampa ma la politica italiana ha bisogno di chiarezza e di politici trasparenti e invece l’oggetto ed i fini di queste missioni appaiono oscuri. In ogni caso se il senatore Renzi dovesse ricevere compensi si pone un problema istituzionale: prendiamo atto che Renzi agirà in sede civile contro i giornalisti ma queste faccende hanno bisogno di essere chiarite soprattutto in sede politica. Dispiace essere distratti da simili faccende mentre seguiamo affascinati il coraggio di Papa Francesco in viaggio in Iraq per dare un grande esempio ai potenti del mondo", conclude.

Renzi a Dubai, Elena Bonetti: "Dibattito surreale"

"Renzi a Dubai? Si sta facendo di questo un dibattito surreale. Nell'ambito del suo lavoro e delle sue attività, il senatore Renzi ha delle relazioni internazionale. Dove si trova non è così importante". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, intervenuta ai microfoni di 'The breakfast club' su Radio Capital."Immagino sia lì per lavoro" ha aggiunto. Se prende un compenso "non lo so, ma se anche fosse e quando è stato, è sempre stato nella piena trasparenza e legalità. E' tutto dichiarato da un punto di vista fiscale" ha concluso.