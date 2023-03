Renzi salvato da Pd e maggioranza. Mozione anti-conferenze del M5s non passa

M5s, mozione anti conferenze all'estero bocciata. Il Pd salva Renzi

Il Parlamento salva Matteo Renzi, respinta la mozione del M5s che voleva vietare a chi siede alla Camera o al Senato di ricevere compensi per conferenze all'estero. A Montecitorio gli ex alleati giallorosa - si legge sul Fatto Quotidiano - si dividono oltre che sull'invio di armi all'Ucraina anche sul Qatargate, scandalo che ha già ferito i dem. Con il Pd che vota la propria mozione e quella di Alleanza Verdi e Sinistra, per poi astenersi su quella del M5s. E può suonare anche come un gesto di riguardo nei confronti di Matteo Renzi e delle sue consulenze – lecite – all'Arabia Saudita. Perché al punto 3 la mozione dei 5Stelle, che aveva come primo firmatario il capogruppo Francesco Silvestri, voleva impegnare il governo a vietare "a rappresentanti delle istituzioni governative, parlamentari e territoriali" di accettare “contributi, prestazioni e controprestazioni o altre forme di sostegno erogati direttamente e/o indirettamente da governi, enti pubblici di Stati esteri".

Per il disappunto di Giuseppe Conte, che - prosegue il Fatto - in serata se la prende con quasi tutti: "Dopo i gravissimi casi di corruzione collegati al Qatargate, stupisce che, tranne Avs, tutti gli altri partiti abbiano votato contro o si siano astenuti sulla nostra mozione. Compreso chi si era detto pronto a votarla anche subito e chi si professa patriota in politica". E se il riferimento ai patrioti è chiaramente a Fratelli d’Italia, quello che si era detto "pronto a votarla" è Carlo Calenda. "Sono pronto a votare una norma che vieti collaborazioni retribuite con Stati stranieri" aveva giurato su Twitter. Dopodiché a colpire i 5Stelle è stata innanzitutto l’astensione del Pd. Strada in salita per un'alleanza tra Schlein e Conte.