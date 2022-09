Renzi torna da Bin Salman. L'incontro segreto in Grecia per l'energia solare

Renzi e Bin Salman. Il progetto dei pannelli fotovoltaici sauditi

Renzi e Bin Salman ancora insieme. L'incontro sarebbe dovuto restare top secret ma a svelarlo è stato il primo ministro dell'Albania Rama. "Sono andato ad Atene - spiega il presidente albanese al Domani - perché Bin Salman è un amico, e perché ha la grande ambizione di portare energia elettrica prodotta con pannelli fotovoltaici in Arabia Saudita verso la Grecia, verso i Balcani, e poi l’Europa: sarebbe una risorsa eccezionale per sostituire il gas russo, e più in generale gli idrocarburi. Perché Renzi era lì? Mi è parso molto dentro al progetto di Bin Salman di esportare verso l’occidente dell’energia solare saudita". A fine luglio - prosegue Il Domani - un pezzo dell’establishment europeo è stato convocato ad Atene.

In particolare, - prosegue Il Domani - nelle sale e nelle suite dell’albergo a cinque stelle Four Season di Atene, prezzo medio 2.500 euro a notte. In quei giorni, l’hotel era stato affittato per intero da Mohammed Bin Salman, il principe saudita in visita ufficiale al primo ministro greco Kiryakos Mitsokatis. Il capo del regime di Riad, però, ha approfittato della visita istituzionale per incontrare in via ufficiosa una ristrettissima cerchi di altri capi di Stato, importanti parlamentari europei, oligarchi russi, tycoon e giornalisti celebri. Un gruppo di una ventina di eletti, di cui ha fatto parte anche il senatore Matteo Renzi.