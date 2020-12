Renzi? Un bluff. Conte non cade. Ma se è crisi niente corsa al voto

Le affermazioni contro il governo di Matteo Renzi sono un bluff e il leader di Italia Viva non farà cadere l'esecutivo giallo-rosso guidato da Giuseppe conte. Sono i principali dati del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi.



Il 68,3% degli italiani ritiene che le affermazioni di Renzi contro il governo siano un bluff. Non la pensa così solo il 31,7% del campione.



Il 60,7% degli intervistati crede che il governo Conte non rischi di cadere nonostante lo scontro tra il premier e il leader di Italia Viva. Ritiene invece possibile la crisi il 39,3%.



E nel caso in cui la crisi ci fosse davvero? Solo il 46,3% del campione vorrebbe elezioni politiche anticipate il prima possibile. Contro la corsa alle urne il 53,7% degli italiani.