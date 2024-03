Renzi: "von der Leyen ha fallito". E alla Leopolda arriva la ex di Berlusconi

Leopolda, il piano di Renzi per arrivare al 4% alle Europee e l'invito a sorpresa...

Matteo Renzi ne ha per tutti ed è categorico sulle prossime elezioni Europee, bocciatura senza appello dell'attuale presidente della Commissione: "Von der Leyen - dice il leader di Italia Viva a Repubblica - non va rieletta, ha fallito sulla riforma istituzionale Ue e sul Green Deal mettendo in ginocchio le aziende. Il suo furore ideologico ambientalista ha portato interi settori economici in India e in Cina: inquiniamo di più e ci siamo impoveriti. Abbiamo aperto la Leopolda con il padre di Ilaria Salis che lotta contro Orban, su cui Von der Leyen appare timida. Su questa presidenza la responsabilità politica in Italia è di Forza Italia e del grigio Tajani, che ha tradito lo spirito europeista di Berlusconi".

A proposito di Berlusconi, Renzi ha invitato alla kermesse politica la Leopolda, in corso a Firenze, anche la sua ex compagna: Francesca Pascale. Il leader di Iv spiega cosa c'è dietro a questo invito. "Abbiamo due obiettivi. Partiamo da uno zoccolo duro del 3-4%. Per crescere - prosegue Renzi a Repubblica - puntiamo ai riformisti del Pd che non vogliono morire grillini e ai riformisti di Forza Italia che non vogliono morire sovranisti. Votarmi alle Europee può essere una scelta anche di elettori di altri partiti che condividono le mie battaglie". Pascale elogia Renzi. "Berlusconi - dice la ex di Silvio - ha sempre considerato un genio Renzi. Se sia il suo erede lo dirà il tempo, ma è l’unico leader a portare avanti le sue idee. E i voti di Forza Italia stanno già andando a Iv".