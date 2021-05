Riaperture, il coprifuoco passa alle 23: il testo integrale del decreto

Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione del decreto sulle riaperture in Gazzetta ufficiale, il coprifuoco, finora fissato alle 22, passa alle 23. Il provvedimento è in vigore da subito, quindi già stasera 19 maggio l'orario del coprifuoco è fissato alle ore 23.

Tra le disposizioni che contiene il decreto, ci sono la deroga agli spostamenti entro l'orario del coprifuoco "per eventi di particolare rilevanza", e quella sul cosiddetto "green pass" per il Covid. La certificazione verde, si legge all'articolo 14 del decreto legge, "è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino" ed ha vlidità "di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale".

Tinagli, Pd: "Sconfitta per chi ignorava i dati"

Sulle riaperture "sembra che abbia prevalso la linea del 'rischio ragionato basato su due pilastri: gradualità nelle riaperture e accelerazione della campagna vaccinale. È grazie a questa impostazione, voluta dal premier e sostenuta dal Pd, se oggi registriamo un calo significativo di contagi e decessi. Non credo avremmo avuto gli stessi risultati se avessimo ceduto alla propaganda di chi, già da mesi, chiedeva di ignorare i dati scientifici".

Così Irene Tinagli, vicesegretaria del Pd, in un'intervista a Repubblica secondo cui le fibrillazioni della maggioranza non dovrebbero portare a un crollo del governo. "Mi auguro che ci sia una presa di coscienza da parte di tutti. Perché chiunque vorrà governare in futuro potrà farlo solo se si è governato bene adesso: chi oggi pensa di sabotare il Pnrr per arrivare prima a guidare l’Italia deve sapere che così mette in ginocchio il Paese", precisa