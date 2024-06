Governo e riforme, Casellati: "Entro l'autunno la nuova legge elettorale"

Maria Elisabetta Alberti Casellati fa il punto sul premierato e annuncia novità importanti: "Entro l'autunno - dice la ministra per le Riforme Istituzionali a Radio 24 - avremo la nuova legge elettorale. Non aveva senso elaborare prima il metodo di voto rispetto alla riforma per cambiare gli equilibri dell'attuale sistema. Dopo l'estate, insieme alle opposizioni, studieremo la formula migliore per la nuova legge elettorale. Non anticipo la nostra idea sulla tipologia, posso solo dire che ci sarà una soglia. Il nostro piano originario prevedeva un semi-presidenzialismo alla francese, una modalità che nel 2018 era stata proposta dal partito democratico, ma dopo hanno cambiato idea ed è partito l'ostruzionismo che ci ha portati a virare sul premierato".

"Non è vero - prosegue Casellati a Radio 24 - che non ci sia stato confronto con le opposizioni. Ne stiamo parlando da un anno, mi sarei aspettata una reciprocità che invece non c'è stata. Abbiamo avuto 2600 emendamenti in commissione e 3200 in Aula, all'opposizione non interessa trovare un'intesa vogliono solo fare ostruzionismo. L'instabilità del nostro sistema ci è costata 265 miliardi di debito pubblico. Anche come presidente del Senato avevo sollecitato un riequilibrio dei poteri del Parlamento. Negli ultimi 20 anni c'è stato un eccesso di decretazione d'urgenza, l'esecutivo ha sovrastato il legislativo, bisogna cambiare il metodo".