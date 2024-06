Casellati: "L'autonomia rispetta l'unità nazionale. Occhiuto? Dubbi sui tempi"

Premierato? Casellati ad Affaritaliani.it: "Non posso prevedere quando ci sarà l’approvazione finale”

“I tempi li stabilirà il Parlamento. Servono quattro letture e ora il provvedimento è alla Camera. Non posso prevedere quando ci sarà l’approvazione finale”. Così il ministro delle Riforme Elisabetta Casellati risponde alla domanda di Affaritaliani.it sui tempi della riforma costituzionale che introduce l'elezione diretta del presidente del Consiglio.



Per quanto riguarda l'autonomia differenziata e le critiche del presidente della regione Calabria di Forza Italia, il ministro delle Riforme commenta: "Autonomia differenziata significa migliore allocazione delle risorse. Il progetto è stato costruito come un modello che preveda servizi e funzioni eguali al Nord come al Sud, nel rispetto dell’unità nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 5 della Costituzione. Occhiuto ha espresso qualche perplessità sui tempi di applicazione della norma”, conclude Casellati.