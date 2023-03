Riforma fiscale: come funziona, chi ci guadagna. Anticipazione

Riforma fiscale, "tre aliquote del 22, 35 e 43%, anche per i pensionati"

Quali sono i punti chiave della riforma fiscale alla quale sta lavorando il governo?

"La riforma fiscale si orienterà su alcuni binari. Il primo è quello della semplificazione fiscale e della deflazione del contenzioso tributario, poi sicuramente ci sarà una istituzionalizzazione ulteriore di alcune norme che garantiscono il contribuente rispetto a una visione magari troppo oppressiva da parte dell’amministrazione statale, poi ci sarà una raccolta in testi unici e poi in un codice tributario di tutta la normativa fiscale ormai troppo variegata e troppo frastagliata. Una delle novità invece più significative a mio modo di vedere sarà quella del concordato biennale preventivo che l’amministrazione finanziaria svolgerà con le aziende ovvero si concorderanno prima le incombenze fiscali per il biennio successivo e da quel momento non ci saranno ulteriori controlli e ulteriori appesantimenti".



E' vero che ci saranno solamente tre aliquote? Secondo lei, quali saranno le percentuali e le soglie?

"Il viceministro Leo ha annunciato questa innovazione molto importante, a mio modo di vedere, le aliquote potranno essere quella del 22%, del 35% e del 43% ma lo vedremo quando - tra pochi giorni - il Consiglio dei Ministri approverà la bozza di delega e capiremo quindi anche quali sono le soglie attribuite".