Riforma Giustizia, asse Conte-Letta. Draghi adesso è costretto a trattare

Riforma Giustizia, asse Conte-Letta. Draghi adesso costretto a trattare

Per il governo Draghi la giornata di oggi potrebbe essere decisiva per stabilire i nuovi equilibri dopo l'investitura ufficiale del nuovo leader del M5s, Giuseppe Conte. L'avvocato vedrà il premier per affrontare una questione spinosa, la riforma della Giustizia di Marta Cartabia. Argomento su cui si è speso molto nel confronto con Beppe Grillo e che ora punta a far modificare. All'ex premier, infatti, la norma che ha ricevuto il sì in Consiglio dei ministri non piace. A sorpresa, ad aprire a modifiche è il segretario del Pd, Enrico Letta. Il suo invito, ieri su Repubblica, "a fare qualche piccolo aggiustamento, rispettando i tempi stretti chiesti dal governo sulla riforma", si è tradotto subito in una possibile modifica proposta dal suo partito. Franco Vazio, avvocato genovese e relatore del ddl, una soluzione ce l’ha. Premette che «non è intenzione del Pd snaturare in alcun modo la riforma, ma se un processo è complesso, lo è a prescindere dai reati giudicati». L’ipotesi è cancellare, all’articolo 14, la lista dei reati per lasciare al giudice la possibilità di valutare se, per numero degli imputati e complessità dei reati, il processo deve durare tre, anziché due anni.

A Palazzo Chigi, - spiega il Fatto Quotidiano - più che da leader di partito Conte ha intenzione di presentarsi come giurista. Per convincere "dal punto di vista tecnico" e non “identitario” che la riforma Cartabia, così com’è, non regge. Nel faccia a faccia con Mario Draghi in programma per questa mattina, insomma, Giuseppe Conte insisterà soprattutto sulla questione dell ’improcedibilità, le nuove norme prevedono che, se entro due anni l’appello non si chiude, il processo salta, ndr, che poi è l’aspetto su cui si stanno concentrando le principali critiche dei magistrati italiani.