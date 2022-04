Riforma Giustizia, Di Matteo: "Si sta realizzando il disegno di Berlusconi"

Giustizia, Di Matteo boccia la riforma Cartabia: "Norma dannosa"

Bocciato senza appello dal consigliere del Csm Nino Di Matteo il testo della riforma per la Giustizia presentato dalla ministra Cartabia. Per l'ex pm antimafia l'idea che c'è dietro non regge. "L'impianto della riforma - spiega Di Matteo al Fatto Quotidiano - non è "diretto a incidere sui grandi mali della giustizia, ma a ridimensionare il ruolo del magistrato e renderlo servente nei confronti degli altri poteri dello Stato" commenta. Ai tempi dei governi Berlusconi "la magistratura si compattò per denunciare il pericolo di alcune norme - ricorda -. Oggi, dopo molti anni, mi sembra che l'effetto delle riforme Cartabia sia stato quello di compattare di nuovo la magistratura".

Per Di Matteo - prosegue il Fatto - "è incredibile che quel disegno si stia realizzando in un momento in cui al governo non c’è solo il centrodestra, ma una coalizione che arriva fino al Pd e ai 5Stelle, partiti e movimenti che avevano fatto del contrasto a questo tipo di riforme un loro cavallo di battaglia politica". La parte della riforma che il magistrato definisce inutile e' "quella sul sistema elettorale del Csm", una parte "gattopardesca". La parte "dannosa" invece è "ad esempio la norma sul fascicolo del rendimento del magistrato. O quella sulla partecipazione degli avvocati ai pareri sulla professionalità dei giudici. Sono norme dannose perché' provocheranno una ulteriore burocratizzazione della magistratura e una fortissima gerarchizzazione all'interno degli uffici.

