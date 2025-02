Giustizia, Nordio avverte le toghe sulla riforma: "Scioperino pure, andremo avanti"

Riforma della giustizia, Nordio avverte le toghe: "Scioperino pure, andremo avanti"

"Noi finalmente siamo riusciti ad attuare dopo tanti anni quella separazione delle carriere che le camere penali da sempre portano come vessillo di libertà e di vera cultura della giurisdizione. Siamo quasi a metà strada, abbiamo intenzione di continuare. Più ci attaccano e più cercano di intimidirci in vari modi, più la nostra volontà di portare a fondo la riforma aumenta con maggiore forza, rigore e determinazione". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo in collegamento all'inaugurazione dell'anno giudiziario delle camere penali italiane.

"Dovrebbe essere approvata entro marzo ed entro l'estate dovrebbe avere la approvazione definitiva", ha aggiunto Nordio. "Ci sarà poi referendum, che io auspico perché una materia così complicata, ma anche di alta sensibilità civica, è bene che venga sottoposta alla valutazione del popolo sovrano. Non abbiamo timore - ha concluso -, ci affideremo alla volontà del popolo, auspichiamo un dibattito che non sia di vuote formule preconcette o preconfezionate".

"La separazione delle carriere è consustanziale al processo accusatorio. Possono fare tutte le manifestazioni, tutti gli scioperi, ma su questo andremo avanti. Più si alimenta la polemica, che noi non vogliamo, più la nostra determinazione aumenta. Perché è un mandato elettorale che ci ha chiesto il popolo di fare e noi lo attueremo". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani. "Più aumentano queste forme di pressione propria e impropria - ha ribadito in un altro passaggio del suo discorso - più noi siamo determinati a portare avanti il nostro lavoro".