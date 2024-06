Rissa in Aula, Mattarella bacchetta i deputati: "Scena indecorosa"

Sergio Mattarella furioso per la rissa alla Camera durante la discussione sull'Autonomia: "Scena indecorosa"

L'aggressione di Leonardo Donno, deputato del Movimento 5 stelle che è finito a terra colpito dal leghista Iezzi, avvenuta alla Camera la scorsa settimana durante la discussione sull'autonomia differenziata, è finita al centro di numerose polemiche.

Per quanto riguarda la composizione dei vertici europei "vorrei togliere dal tavolo un aspetto: non credo che abbia avuto alcun ruolo quella scena indecorosa che tutti hanno visto e condannato e mi auguro che sia una lezione per i partecipanti". Lo ha riferito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad una domanda a Bucarest dei giornalisti.

GUARDA IL VIDEO

Il presidente, in una breve conferenza stampa, ha spiegato che "tutti hanno condannato" i fatti accaduti in Parlamento auspicandosi che la situazione "faccia comprendere a chi l'ha attivata che non sono questi i comportamenti parlamentari. D'altronde la tradizione del nostro Parlamento è talmente nobile che questo non può essere però un episodio di rilievo che abbia qualunque tipo di influenza".

Quindi, quanto avvenuto alla Camera "non credo abbia alcun rilievo e alcun ruolo" nelle nomine dei nuovi vertici dell'Unione europea.

GUARDA IL VIDEO

"In Italia - ha concluso Mattarella- questa materia appartiene al governo, quel che posso dire è che l'Unione ha decisioni importanti da assumere, sulla politica internazionale, sulla difesa economica, la vita sociale, il lavoro, la condizione dei cittadini, mi auguro che la soluzione che dà vita ai vertici esprima e garantisca e promuova serenità nei rapporti, evitando fratture e rivalità che renderebbero difficile affrontare i problemi rilevanti che ci sono, quindi una condizione che garantisca sulle scelte una convergenza ampia e coesione".