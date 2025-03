Vannacci: "La piazza di Rizzo contro l'Europa guerrafondaia? Mi piace (per tre motivi)"

"Mi piace anche l'idea del tricolore che si oppone a questa Europa guerrafondaia"



"La Piazza della Verità mi piace, vicino al Circo Massimo che richiama le virtù romane come forza, coraggio, onore, lealtà, audacia e rispetto a cui dovremmo sempre riferirci senza cercare alternative più edulcorate come qualcuno ha fatto sulle scale arcobaleno di una scuola pubblica. Mi piace anche l'idea del tricolore che si oppone a questa Europa guerrafondaia, tecnocrate, anti-identitaria e globalista. E mi piace l'idea di una adunata contro la follia che ci stanno proponendo gli infatuati da questa Unione europea che si oppone alla pace, che sospende la democrazia quando non le conviene - come in Romania - e che vorrebbe indebitare noi e i nostri figli per comprare armi evitando come la peste l'unica istituzione europea eletta dal popolo (il Parlamento)". Con queste parole Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, intervistato da Affaritaliani.it, risponde all'invito di Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, alla manifestazione del 15 marzo alle ore 15:30 presso la Bocca della Verità a Roma contro 'la guerra della Ue'.

"Questa Europa che prima ci truffa con il green deal e ora ci vuole convincere che i russi sono alle porte e quindi possiamo ricominciare a inquinare allegramente producendo carri armati, aerei da caccia, testate nucleari e milioni di bombe e granate. Ma poi dove le useremo queste armi? Nei poligoni che non ci sono più e che sono stati limitati da miriadi di normative anti inquinamento o nei campi agricoli che la legge sul ripristino della natura ci impedisce di coltivare? Contro tutte queste assurdità non basta una piazza ma serve raddrizzare questo mondo sottosopra... E con questo mandato sto lavorando alacremente potendo anche vantare qualche risultato. Andiamo avanti così senza cedere nemmeno un metro e guardiamoli in faccia, invece, i radical-chic che scenderanno dietro la chiamata di Repubblica a promuovere questa Europa che vuole cancellare ogni popolo e ogni identità: quelli sono la sciagura...ricordiamocelo alle urne, sempre che ci consentano ancora di utilizzarle", conclude Vannacci.



