Rizzo invita Vannacci in piazza: "Caro Roberto, ti aspettiamo contro la guerra dell’Unione europea"

"Sabato prossimo, 15 marzo, a Roma ci saranno due manifestazioni, una quella arcinota di Serra e di Repubblica, propagandata dal mainstream a favore della guerra e del piano di riarmo dell’Unione Europea ed un’altra, alle ore 15:30 presso la Bocca della Verità, dove migliaia di cittadini, senza alcuna sigla partitica e con la sola bandiera del tricolore italiano chiederanno a larga voce pace e sovranità. Comprendo l’interesse della novità del nostro dialogo, ma mi pare affrettata la definizione di un nuovo partito". Il leader di Democrazia Sovrana Popolare Marco Rizzo, intervistato da Affaritaliani.it, invita sabato 15 marzo Roberto Vannacci in piazza per PACE e SOVRANITA', all'indomani del sondaggio realizzato dall'istituto demoscopico Lab21 per Affaritaliani.it secondo il quale un partito Vannacci-Rizzo varrebbe il 7,1% con un potenziale elettorale dell'11,3%.



"La mia modesta idea - prosegue Rizzo -è che debbano esserci prima le idee e che le convergenze si facciano su queste. Oggi, di fronte al rischio della guerra termonucleare e alle proposte di pace di USA e Russia, serve affermare che il nostro Paese deve restare sovrano e non vuole partecipare ad alcun anacronistico piano di riarmo europeo, come peraltro detto significativamente dalla Chiesa cattolica, anche perché non esiste nessun nemico che vuole attaccare l’Italia. Le spese vanno indirizzate allo sviluppo, alla sanità, alle pensioni, alla ricerca e allo stato sociale, non ai fabbricanti di armi”. “Caro Roberto, ti aspettiamo in piazza sabato contro la guerra dell’Unione europea, per la Pace e la Sovranità”, conclude il leader di Democrazia Sovrana Popolare.



