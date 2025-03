Sondaggi, un partito Vannacci-Rizzo? Vale il 7,1%. E potenzialmente può sfondare quota 11%

Il bacino potenziale dell'eventuale partito Vannacci-Rizzo è dell'11,3%, terza forza politica del Paese



Un risultato clamoroso ma certo non inatteso visto ciò che sta accadendo nel mondo e in moltissimi Paesi europei. Un eventuale nuovo partito anti-sistema guidato dal generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, e da Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare - che hanno molti punti in comune soprattutto sulla durissima critica a questa Unione europea di burocrati e "guerrafondaia" - alle elezioni arriverebbe al 7,1% entrando quindi senza alcun problema in Parlamento.



Non solo, il bacino potenziale dell'eventuale partito Vannacci-Rizzo è dell'11,3%, terza forza politica del Paese. Un terremoto per la politica italiana. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscopico Lab21.

Nelle intenzioni di voto, tra i partiti, sostanzialmente stabile il Centrodestra con la Lega che resta davanti a Forza Italia. In calo il Pd al 21,2%, M5S sotto l'11% e AVS al 5,5%.



