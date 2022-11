Autonomia differenziata, il testo integrale della riforma Calderoli. Esclusivo

Autonomia differenziata, la bozza della riforma



Un progetto per certi versi rivoluzionario. Presentato questa mattina dal ministro degli Affari regionali e delle autonomie Roberto Calderoli ai governatori nel corso della Conferenza Stato-Regioni, presieduta da Massimiliano Fedriga. Un progetto, quello che prevede l'introduzione dell'autonomia differenziata, che viene contestato dalle opposizioni (Pd e M5S in testa) ma anche all'interno della maggioranza non convince tutti.

Fratelli d'Italia, infatti, soprattutto con i suoi esponenti del Mezzogiorno, sta cercando di mettere non pochi paletti con il timore che la riforma targata Calderoli finisca per penalizzare le regioni del Sud Italia. In realtà, quella del ministro leghista altro non è che una legge che implementa la riforma della Costituzione fatta dal Centrosinistra e che consente alle regioni che fanno richiesta (non è infatti obbligatoria) di avere la competenza sulle 23 materie (articolo 117 della Costituzione) che attualmente sono concorrenti tra Stato e regioni.

Affaritaliani.it, in esclusiva e in anteprima assoluta, pubblica il testo dell'autonomia differenziata presentato questa mattina dal ministro Calderoli ai presidenti delle regioni.

L’arrivo del Ministro Calderoli alla Conferenza Regioni per discutere di Autonomia differenziata

Zaia: “Riforma Autonomia Regioni per dare attuazione a Costituzione e disegnare Stato Federale”

Zaia: “Chi è contrario ad Autonomia Regioni è contro la Costituzione”