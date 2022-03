Guerra, "Papa Francesco miglior mediatore. Ma non so se Putin lo accetterebbe"

"La dottrina della Chiesa consente l'uso limitato delle armi per difendersi"



Papa Francesco mediatore tra Russia e Ucraina? "Sarebbe il migliore, ma è chiaro che dovrebbe essere accettato dagli uni e dagli altri", risponde ad Affaritaliani.it l'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni. "Il Pontefice ha preso posizione a favore della pace, ma anche del diritto dell'Ucraina di difendersi. E non so che cosa ne pensi Putin. E' chiaro che Francesco sarebbe il migliore, si impone come mediatore su chiunque al mondo, ha un indiscusso amore per la pace. Nella sua telefonata con Zelensky, però, ha detto al presidente ucraino che capisce che sono costretti a combattere per arrivare alla pace. Parole giustissime che condivido, sacrosante, ma Putin lo accetterebbe?".

Però Francesco ha anche detto che è una pazzia aumentare le spese militari... "Sì, è appare in contraddizione ma non è così. Il sogno del Papa è quello di eliminare lentamente le armi, però quando qualcuno viene aggredito militarmente è autorizzato a usarle per difendersi. Questa è sempre stata la dottrina della Chiesa. Che considera lecito anche il tirannicidio, se un tiranno massacra e violenta il suo popolo esiste il diritto di farlo fuori per il bene stesso del popolo. La Chiesa non è pacifista per caso come i movimenti arcobaleno che vanno in piazza, è pacifista e realista", conclude Formigoni.

