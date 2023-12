Rocca, Suv da 75mila € sotto l'albero. Super "regalo" al governatore del Lazio

Lazio, la nuova auto di servizio di Francesco Rocca. Un bell'upgrade rispetto al passato

Francesco Rocca ha una nuova auto di servizio. Si tratta di una Audi Q5, presa in leasing. Il 27 novembre scorso, infatti, la Regione Lazio ha impegnato quasi 75 mila euro (74.664,00) per il noleggio a lungo termine di questa auto ibrida, l’ultimo Suv prodotto dall'azienda tedesca. La vettura, di colore nero, da qualche settimana - si legge su Il Fatto - è diventata la nuova macchina del governatore. La Q5 sarà pagata dall'Ente in 48 rate per circa 18 mila euro l’anno, entro il 30 novembre 2027, come da contratto stipulato con la Società Leasys Italia Spa attraverso la piattaforma Consip. Una vettura di servizio comoda ed elegante per il presidente, che però è saltata subito all’occhio di chi lavora nella sede della giunta in via Cristoforo Colombo.

Al loro arrivo, infatti, - prosegue Il Fatto - Rocca e i suoi avevano trovato un parco macchine composto da Fiat 500L. "Erano tutte auto a fine vita”, affermano alcune fonti informali vicine al presidente. Così, dopo qualche mese, il neo-governatore ha chiesto e ottenuto di prendere in leasing un’Alfa Romeo Tonale, auto che da listino, nuova, costa tra i 40 mila e i 50 mila euro. "La Tonale l’ha lasciato a piedi quasi subito, si è letteralmente fermata per strada – confidano le stesse fonti – così la vettura è stata restituita e si è optato per un altro modello". È a quel punto che ci sarebbe stato stato l'upgrade. "Il noleggio della Q5 rientra nei parametri economici stabiliti dal regolamento regionale", spiega l’ufficio stampa della Regione Lazio.