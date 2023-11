Roma fuori con soli 17 voti, l'Expo 2030 va a Riad

(Articolo in aggiornamento)

Riad ottiene 119 voti dall'Assemblea generale del Bie per l'Expo 2030, uno in meno dei 120 necessari per avere i due terzi. Busan è seconda con 29 voti, Roma terza con 17.