Roma, Gualtieri: “Chiederò voto ai 5s”. Calenda: “Vince Pd? io opposizione"

ROMA, CALENDA "RAGGI MAI MIO VICESINDACO"

"Con Gualtieri io non ho nessun problema pero' deve scrollarsi di dosso la classe dirigente locale del Pd, di questa roba qua bisogna fare piazza pulita o non si cambia niente, nemmeno Superman ce la farebbe". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in piu', ribadendo che, anche per questo motivo, non farebbe parte "dell'amministrazione Gualtieri".

"A Roma serve cambio di classe dirigente, che riguarda anche il PD. Avevo proposto al PD una grande lista civica con questo scopo" @CarloCalenda #mezzorainpiù @RaiTre pic.twitter.com/J30uGFSdjy — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) May 23, 2021

Calenda attacca anche la sindaca uscente definendo Roma “una tragedia”. Si parlava “di tramvie”, ma “non c'e' solo questo” dice Calenda. “Io voglio fare la politica come la chiedono i cittadini. Bisogna essere concreti e pragmatici e non cadere nell'ideologico, un po' come sta facendo Draghi al governo. In caso di ballottaggio non chiederei a Virginia Raggi di portarmi i voti venendo a fare il vice, questo non lo faro' e spero non lo faccia anche Calenda. Con Gualtieri tratterei in modo pragmatico, e' una persona seria, con lui non ho problemi personali, ma a patto che non si blocchi l'assemblea capitolina. Ma non entrerei in un'amministrazione Gualtieri perche' sarebbe controllata da quella classe politica locale", ha dichiarato il leader di Azione.

"Io ho collaborato molto bene e tuttora collaboro con il M5s, ma questa amministrazione ha lavorato male. Da ministro ho cercato di avere rapporti istituzionali e di correttezza con la sindaca. Io non faro' mai una campagna di attacchi personali ma e' un fatto oggettivo che questa amministrazione non abbia lavorato bene e bisogna voltare pagina”, ha invece detto Roberto Gualtieri, deputato Pd e candidato alle primarie del centrosinistra per il Campidoglio, intervistato sempre a Mezz'Ora in Piu' su Rai 3. "Io chiedero' i voti a tutti i cittadini romani - ha aggiunto - in primo luogo a quelli del M5s e di Carlo Calenda, sono convinto e fiducioso di avere questo sostegno. Io credo che anche gli elettori del Movimento apprezzino se si fa una campagna basata sui temi e le competenze. Sono elezioni a doppio turno, non carichiamo questa vicenda di altri significati".