Rosato (Iv): "Meloni e Letta pensano ad autolegittimarsi, non al Paese"

Ettore Rosato: "Pd e Fdi si attaccano sul piano ideologico per autolegittimarsi"

“Il più grande problema che hanno Letta e Meloni è quello di autolegittimarsi”. Lo ha detto a “Controcorrente” il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

“È questo tentativo di autolegittimarsi a vicenda che li sposta rispettivamente sempre più a sinistra e a destra e li porta ad attaccarsi sul piano ideologico. Ma nessuno dei due schieramenti in questa campagna elettorale sta mettendo in campo soluzioni ai problemi veri che ha il Paese, che non sono quelli del fascismo o del comunismo ma sono bollette, lavoro, occupazione, il difficile autunno a cui andremo incontro", ha aggiunto Rosato alla trasmissione di Rete 4.