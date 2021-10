Ruby Ter, Berlusconi ricusa i giudici. Gasparri: "Ingerenza sul Quirinale nella città che il Pd considera suo feudo"

Il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri commenta così la ripresa del processo Ruby Ter: "Ancora un caso, a nostro avviso, di uso politico della giustizia: a Siena, che il Pd considera un suo 'feudo', il Tribunale vuole andare a sentenza, ignorando alcune richieste della difesa del presidente Berlusconi”.

“Più della giustizia, interessa danneggiare un leader politico e interferire anche sul voto per il Quirinale? Alla luce di quanto emerso in questi anni nel mondo togato a pensar male si rischia di indovinare anche in questo caso", aggiunge Gasparri, che è anche componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia, confermando indirettamente quanto per Berlusconi l'ipotesi di diventare Presidente della Repubblica rappresenti un obiettivo politico e non una mera fascinazione.

Sul processo Ruby Ter si registra anche una mossa della difesa dell'ex Premier, che ha anticipato al tribunale di Siena un'istanza di ricusazione del nuovo collegio davanti al quale oggi è ripreso il procedimento, che vede il fondatore di Forza Italia imputato per corruzione in atti giudiziari insieme al pianista di Arcore Danilo Mariani.

I legali di Berlusconi hanno tre giorni di tempo per presentare formale istanza di ricusazione, con le relative motivazioni, alla corte di appello di Firenze, a cui spetta pronunciarsi in merito.