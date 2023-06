Governo, Cassese: dalle lodi alle critiche: il giurista in cerca di poltrone?

Sabino Cassese alterna qualche benevolo buffetto a molte carezze, perchè? Che cosa c'è dietro all'attacco al governo

Sabino Cassese (87 anni) è quello che si chiama un grand commis della Repubblica. Giurista, è stato ministro per la funzione pubblica nel governo Ciampi e giudice della Corte costituzionale, oltre che docente universitario. Ma Cassese è anche un editorialista del Corriere della Sera e l’altro giorno ne ha vergato uno particolarmente ostile al governo in carica dal titolo “La moltiplicazione delle leggi, degli uffici e del personale”.

Scrive il professore: “Il 22 giugno è entrata in vigore la legge 74, di conversione del decreto-legge per il «rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche». Sono 30 articoli per 74 pagine complessive. Lo stesso giorno, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge 75, di 44 articoli, per 49 pagine, con lo stesso oggetto del precedente decreto-legge”.