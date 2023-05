Salone del Libro, Roccella vittima di prepotenza e la Sx come sempre tace

Salone del Libro di Torino, ma cosa sarebbe successo se dei militanti di Destra avessero impedito di parlare a Roberto Saviano? Il commento

Molti silenzi dei media sulla prepotenza, subita dalla ministra Roccella, a cui è stato impedito di presentare il suo volume, al Salone del libro di Torino. Il cui direttore, Nicola Lagioia, ha definito “legittima” la contestazione, svignandosela. Fino a quando gli enti, che lo hanno nominato, riterranno “legittimo” incarico e stipendione allo scrittore, anche bugiardo: è sceso dal palco prima e non dopo che Augusta Montaruli, deputata FdI, definisse “vergognoso” il suo comportamento.

Di fronte ai violenti, che hanno impedito di parlare a Eugenia Roccella, fu Franco (radicale, grande amico di Pannella), Elly Schlein ha detto che il governo “teme il dissenso”. Parole ambigue e diverse da quelle di Matteo Renzi, che ha espresso solidarietà alla ministra, ricordando Pasolini, che bocciò “il fascismo degli antifascisti”.

Cosa sarebbe successo se dei militanti di Destra avessero impedito di parlare a Saviano? La leader del principale partito di opposizione, a differenza di una Appendino qualunque, avrebbe dovuto dissociarsi dalle gravi manifestazioni di intolleranza e schierarsi pro-libertà di espressione.

Schlein, impedire di parlare è, per lei, una forma di contestazione civile? Sono certa che, mai, il compianto marchese sardo e leader del PCI, Enrico Berlinguer, avrebbe detto una cosa, terribilmente, autoritaria, antidemocratica…

Elly applaude i contestatori, dal salotto, e intanto l'aspettano in Emilia-Romagna, furibondi per il flop, come assessora regionale al clima…