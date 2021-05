Salvini: "Bisogna fare di più su palestre, piscine, locali e discoteche"

"Bene tutte le riaperture ottenute, in anticipo rispetto a quanto previsto da Speranza e compagni. Ma su palestre, piscine, locali e discoteche bisogna fare di più: tenere tutto chiuso, o riaprire con regole che impediscono di lavorare, incentiverà l’illegalità e i rave abusivi, impossibili da controllare". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini, all'indomani del via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto con le misure anti-Covid. "Meglio un luogo di divertimento controllato, anche numericamente, è sicuro, piuttosto che il caos. I nostri giovani sono quelli che più di tutti hanno pagato e pagheranno questi mesi di distanze e chiusure, l’aumento dell’uso di droghe e psicofarmaci è terribile, non si può negare loro il diritto ad un’estate di ritorno alla vita, anche perché rispetto all’anno scorso i vaccini avranno messo in sicurezza la grande maggioranza degli Italiani", conclude Salvini.