Salvini "rispolvera" il gattino Barilla: nostalgia e polemica sull'Italietta

Salvini, buonanotte social: fra nostalgia e polemica su 'Italietta'. VIDEO

Un "Buonanotte amici" di Matteo Salvini sul filo della nostalgia. Il leader leghista ha infatti postato sui social un vecchio spot della Barilla in cui c'è una bambina che circola per le strade di un paese e torna a casa con un cucciolo di gatto che ha trovato, accolta dai genitori un po' in apprensione per il suo ritardo. E così Salvini, a commento: "Chi non lo ricorda? Altro che "Italietta"! Era un'Italia più sicura, più fiduciosa, più sorridente. Siamo il Paese più bello del mondo, possiamo tornare ad essere grandi".