Salvini candida Angelucci, editore di "Libero", "Il Tempo" e "Il Riformista"

Politica e informazione: la Lega punta sull'editore, ex Forza Italia





Antonio Angelucci, editore di “Libero”, passa da Forza Italia alla Lega. Il Carroccio ha ufficializzato la candidatura dell'imprenditore 78enne, già eletto per tre volte alla Camera nelle liste del partito di Silvio Berlusconi. Abruzzese di nascita e romano di adozione, Angelucci ama diversificare le proprie attività. E' stato socio di Alitalia ed è molto attivo nel settore immobiliare, dove è riuscito ad acquisire la proprietà dello storico stabile di via delle Botteghe Oscure, a Roma, per decenni sede del Partito Comunista Italiano.

Gioca un ruolo da protagonista anche nella sanità - con il gruppo che fa capo all'ospedale San Raffaele - e nell'editoria, dove è uno dei player più rilevanti del mercato italiano: oltre a “Libero”, controllato attraverso una fondazione, fanno riferimento a lui anche “Il Riformista”, “Il Tempo” e il “Corriere dell'Umbria”.

Assente in Parlamento dal 2018, Angelucci punta ora a tornarci con la casacca della Lega, che ha annunciato la sua candidatura insieme alla conferma dell'intera delegazione che ha rappresentato il partito nel governo uscente. Una modalità comunicativa che sottolinea ulteriormente l'importanza di questo nuovo acquisto, presentato insieme ai ministri, al viceministro, ai sottosegretari e ai capigruppo, che Matteo Salvini ha deciso di promuovere e confermare.

Insomma, lo stretto legame tra politica e informazione con l'approssimarsi delle elezioni non fa che compattarsi ulteriormente, come abbiamo raccontato in questo articolo.



Lega, in lista anche il campione di pallavolo Luigi Mastrangelo

Ci sarà anche il campione di pallavolo Luigi Mastrangelo tra i candidati della Lega alle Politiche del 25 Settembre.Il partito di Matteo Salvini candiderà volti nuovi come il presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Mario Barbuto, il presidente di FareAmbiente Vincenzo Pepe, l’intellettuale Giuseppe Valditara. In corsa anche l’editore Antonio Angelucci. Ricandidati i ministri uscenti Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia e Erika Stefani, il viceministro Alessandro Morelli, i sottosegretari Lucia Borgonzoni, Gian Marco Centinaio, Federico Freni, Vannia Gava, Nicola Molteni, Tiziana Nisini, Stefania Pucciarelli,Rossano Sasso.Semaforo verde per i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo e i vicesegretari Andrea Crippa e Lorenzo Fontana. Lo annuncia una nota della Lega.