Petrecca al comizio di Salvini: è bufera. E i giornalisti-militanti in lista?

Giornalisti e politica: tra polemiche, simpatie e militanze dichiarate

Non c’è campagna elettorale senza una "bella" polemica sui giornalisti. L’ultima della serie è quella scoppiata su Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24, che ha presenziato al comizio che Matteo Salvini ha tenuto a Cosenza. Un impegno professionale? No, ma il giornalista considerato “in quota Fratelli d’Italia” è andato a salutare e abbracciare il leader della Lega, come si vede in una foto pubblicata in esclusiva da Dagospia.

Anche i giornalisti hanno amicizie personali – per quanto possa essere difficile da credere – ma sotto elezioni tutto diventa una bomba innescata e i diretti interessati non fanno molto per evitarlo.

Sono tanti, infatti, i giornalisti che stanno facendo parlare di se’ per l’adesione (vera o presunta) a questo o quel partito. Il caso più discusso è quello di Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2. Lo scorso maggio ha partecipato alla convention milanese di Fratelli d’Italia, evento nel quale è salito sul palco anche Vittorio Feltri. Se il direttore editoriale di “Libero” nel 2021 è stato eletto consigliere comunale di Milano col partito di Giorgia Meloni (ruolo dal quale si è dimesso lo scorso giugno), Sangiuliano ancora non ha sciolto la riserva. Tuttavia, si mormora che preferisca rimanere fuori dalla contesa politica, per poi assurgere alla guida del Tg1, sula scia della vittoria del centrodestra prevista da tutti i sondaggi. Intanto, ha fatto parlare di se' anche per la sua moderazione di un evento di Salvini...

A proposito della Lega, è probabile la candidatura di Maria Giovanna Maglie, che ormai da tempo ha intensificato le sue apparizioni nei talk show politici. Smentite le voci su Hoara Borselli, resta aperto un dubbio su Annalisa Chirico.

La caporedattrice del Tg2 Chiara Prato ha ufficializzato la propria intenzione di candidarsi con l’Unione Popolare di Luigi de Magistris. Non è invece andata in porto la candidatura di Antonio Di Bella con il Pd, nonostante le lunghe discussioni con Enrico Letta.