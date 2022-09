Salvini con Conte contro Meloni-Tajani. Lo scostamento spacca il Centrodestra

Posizioni molto diverse nel Centrodestra su un nuovo scostamento di bilancio



No allo scostamento di bilancio da parte di Giorgia Meloni e Antonio Tajani, sì da Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

L'ipotesi di nuovo debito contro il caro-bollette e il caro-energia spacca il Centrodestra e fa rinascere l'asse Lega-M5S.

Energia: Meloni, no scostamento, usare risorse Ue - Contro i rincari "non sarei per un nuovo scostamento di bilancio. Penso si puo' provare a parlare con l'Ue per usare le risorse della nuova programmazione europea". Cosi' la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Non comprendo la timidezza europea sul prezzo del tetto del gas - ha aggiunto - che se oggi non c'e' e' perche' non e' conveniente alla Germania e all'Olanda". Oltre al price cap "si puo' scorporare l'energia elettrica dal gas - ha concluso - lo si puo' fare anche a livello nazionale".

Energia: Tajani, intervenire cercando di evitare scostamento - "Mi auguro che anche Paolo Gentiloni si impegni per dare vita a un tetto europeo a prezzo del gas. E' una richiesta che noi stiamo facendo da settimane, e speriamo, come pare, che si stia veramente raggiungendo l'obiettivo": lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani parlando a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Contro i rincari dell'energia "prima si interviene e meglio e' - ha aggiunto - dobbiamo fare di tutto per non fare uno scostamento di bilancio". Se poi la situazione "dovesse peggiorare a causa di ritardi - ha concluso - e' inevitabile andare a pensare a uno scostamento. E' importante che ci sia un'azione europea".

Governo: Salvini, scostamento bilancio indispensabile, meglio 30 mld ora che 100 a dicembre - Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna a parlare dell'ipotesi dello scostamento di bilancio e delle sanzioni alla Russia, che non starebbero funzionando. Lo scostamento "e' indispensabile. Meglio mettere trenta miliardi adesso per aiutare le aziende a far ripartire i motori", ha detto durante un'intervista a Rtl 102.5, sottolineando che "se un ristorante non paga la bolletta gli tolgono la luce e smette di lavorare. Meglio trenta ora che cento a dicembre per pagare un esercito di disoccupati. Il lavoro e la salute sono i due valori fondamentali da tutelare". Secondo Salvini, "nove milioni di persone non hanno soldi per pagare le bollette" e "per le utenze private c'e' la dilazione fino a dieci mesi". Per quanto riguarda invece le sanzioni, Salvini ha ricordato che la Lega "ha sempre votato ogni tipo di aiuto all'Ucraina. Chi invade un Paese ha torto marcio e compie un crimine. Punto. Abbiamo sempre sostenuto ogni aiuto possibile all'Ucraina. Sono ormai passati parecchi mesi. La guerra sta andando avanti, anzi le casse della federazione russa si stanno riempiendo di quattrini perche' i dati del fondo monetario internazionale certificano che da qui alla fine dell'anno la Russia incassera' 227 miliardi di euro in piu'.

Sì allo scostamento di bilancio anche da Conte - Lo scostamento di bilancio ''non va perseguito, ma in un quadro serio di politica sociale diventa uno strumento per proteggere il nostro tessuto sociale e imprenditoriale, anche nel segno della sostenibilità ambientale e sociale''. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo in videocollegamento al forum Ambrosetti di Cernobbio.