Salvini e Mantovano insieme all'osteria trasteverina. Qualcuno avvisi Meloni

L'ex magistrato Mantovano, fino a ieri mente politica di Meloni, sconfitto dallo scontro con l'ala dura e pura di FdI

Qualcuno dovrebbe avvisare Giorgia Meloni che ieri sera all'osteria trasteverina La Gensola si sono attovagliati - come scrive Dagospia - Matteo Salvini e il il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.



Forse come piatto forte hanno scelto l'assalto del governo alla Corte dei Conti che ha visto l'ex magistrato Mantovano, fino a ieri mente politica di Meloni, uscire sconfitto dallo scontro con l'ala dura e pura di FdI (Fazzolari, Foti, Donzelli etc...).