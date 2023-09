Salvini: non solo Le Pen, incontro anche con la capa dell'ultradestra tedesca

Non solo Le Pen, Salvini vuole incontrare Alice Weidel dell'Afd

Non c'è solo Marine Le Pen. Secondo Repubblica, Matteo Salvini ha espresso l’intenzione di incontrare la leader dell’Afd Alice Weidel. "Una data ancora non c’è, ma il dado è tratto. Ed è un altro segnale inequivocabile che il leader della Lega intende fare concorrenza a Giorgia Meloni da destra. Anzitutto ricompattando la galassia nera in Europa, raccolta nel gruppo Identità e democrazia”.

Scrive Repubblica: "La scelta di Alice Weidel, per Salvini, forse non è casuale. La leader Afd è uno degli ultimi volti moderati di una forza politica che nei suoi primi dieci anni di vita si è spostata sempre più a destra. Nata antieuro, ribattezzata il partito dei professori, l’Afd ha raggiunto un primo picco nei consensi durante la crisi dei profughi del 2015 radicalizzandosi su posizioni ferocemente xenofobe".

Ma secondo Repubblica, "Weidel ultimamente sembra in difficoltà, pressata dalla destra del suo partito. E anche lei si sta radicalizzando. Qualche giorno fa, quando le hanno chiesto perché avesse declinato l’invito dell’ambasciata russa nel giorno della liberazione dal nazismo, l’8 maggio, la leader ha risposto che non voleva «festeggiare la sconfitta del mio Paese». Cioè, la Germania di Hitler".