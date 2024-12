Salvini sul ritorno al Viminale: "Sarebbe bello occuparsi di sicurezza". E sul futuro sindaco di Milano: "Già qualche idea sul candidato"

Governo: Salvini, "Ritorno al Viminale? Bello occuparsi di sicurezza"

“Al ministero degli Interni c’è un amico, una persona che ha la mia amicizia e la mia fiducia come Matteo Piantedosi, sicuramente occuparsi della sicurezza, del futuro, della tranquillità e della serenità di milioni di italiani è qualcosa di bello a cui tutti non potrebbero che ambire”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa a Milano, ha risposto a chi gli chiedeva se, dopo la sua assoluzione nel processo Open Arms, voglia tornare al Viminale.

“Se qualcuno in passato poteva dire ‘Salvini non può andare agli Interni perché c’è un processo in corso sulla sua condotta da ministro’, adesso quest’alibi non c’è più, ma in questo momento sto bene dove sto”, ha detto Salvini, sottolineando che “al Mit abbiamo tanti progetti, tanti cantieri e tante opere, le Olimpiadi Milano-Cortina, il Ponte sullo Stretto, una nuova rete ferroviaria con più di mille cantieri aperti, e quindi sono contento di quello che abbiamo fatto e faremo”. Per il futuro “parlerò con Giorgia e con Matteo (Piantedosi, ndr)”, perché “questo governo è una squadra di amici e quindi vedremo”.

Open Arms: Salvini, "Nessun rancore, farò auguri Natale a Conte e Toninelli"

“Non porto rancore nei confronti di nessuno, quindi manderò gli auguri di Natale sia a Conte che a Toninelli”. Lo ha detto il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini in un punto stampa a Milano. Riferendosi al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, Salvini ha aggiunto “sperando che si ricordi chi sono, perché negli ultimi anni quando veniva a testimoniare magari non sempre mi sembrava che si ricordasse chi eravamo e cosa facevamo insieme”.

Giustizia: Salvini, "ora più che mai riforma è urgente"

“Ora più che mai è urgente la riforma della giustizia. La responsabilità civile dei giudici che sbagliano e ne devono rispondere personalmente, la separazione delle carriere servono non a Matteo Salvini ma a 60 mln di italiani”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, in un punto stampa a Milano dopo l’assoluzione nel processo Open Arms.

“È la dimostrazione che fra i 9mila giudici ce ne siano di liberi, ma il fatto che io sia stato assolto in primo grado non significa che la giustizia non vada profondamente riformata, perché ogni anno mille italiani vengono ingiustamente incarcerati per errore e scarcerati dopo qualche mese o qualche anno con una pacca sulla spalla”, ha evidenziato Salvini. “Negli ultimi anni sono stati sbattuti in galera 30mila italiani poi definiti innocenti e sono stati risarciti con 800 milioni di euro pagati dagli italiani. Se uno sbatte in galera un innocente e lo fa per imperizia, per dolo, per ignoranza, per sciatteria o magari per volontà, non possono poi essere i cittadini a risarcire questi truffati, quindi se uno sbaglia con dolo ne deve pagare le conseguenze come tutti gli altri lavoratori”, ha detto il segretario della Lega, parlando della responsabilità civile dei magistrati.

Berlusconi: Salvini, "Silvio insostituibile, ma ho un ottimo rapporto con tutta la famiglia"

“Ovviamente il padre era unico e insostituibile perché di Berlusconi Silvio ne nasce uno ogni secolo, purtroppo. Però ho un ottimo rapporto sia con lui (Piersilvio, ndr), che con tutti gli altri membri della famiglia”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando in un punto stampa a Milano della sua telefonata di ieri con l’ad di Mediaset Piersilvio Berlusconi. A chi gli chiedeva se abbiano parlato della riduzione del canone Rai, Salvini ha risposto: “No, quando ci sono di mezzo gli auguri, le famiglie e la libertà personale, tutto il resto viene dopo”.

Milano: Salvini, "Siamo già costruendo squadra per 2027, ne parlerò con alleati"

“Stiamo già, come Lega, costruendo la squadra, il progetto, il programma, le donne e gli uomini candidati per le elezioni 2027 a Milano. Abbiamo già una parte della lista pronta, anzi se qualche milanese che negli ultimi anni non si è fatto avanti vuole dare una mano, è il benvenuto”. Lo ha detto il segretario del Carroccio e vicepremier Matteo Salvini in un punto stampa a Milano. A chi gli chiedeva a chi pensi come prossimo candidato sindaco, Salvini ha ricordato che “mancano due anni e mezzo”, ma siccome “è giusto fare le cose per tempo” - ha fatto sapere - “ho già qualche idea su cui però prima voglio confrontarmi con gli alleati. Potrebbe essere sia un politico che un non politico. Sicuramente non arriveremo all’ultimo momento e impreparati come accaduto l’ultima volta. Dopo Pisapia e Sala conto che Milano torni ad avere un sindaco con la ‘s’ maiuscola”. Il congresso federale della Lega sarà “entro la fine dell’inverno, febbraio o marzo”, ha infine annunciato il segretario Matteo Salvini.

Salvini a Milano, "grazie" gente e coro 'O mia bela Madunina"

“Grazie di aver salvato l’Italia”. “Difendere i confini non è reato”. Cartelli e striscioni a Milano per Matteo Salvini, appena assolto in primo grado nel processo Open arms. Il leader della Lega era atteso questo pomeriggio a un incontro coi cittadini in pieno centro, tra spumante e panettoni per gli auguri di Natale. Cittadini che l’hanno accolto cantando 'O mia bela Madunina', canzone simbolo di Milano dedicata alla Madonnina che campeggia sul Duomo e 'veglia' sui milanesi. “Dopo tre anni è bello tornare a Milano da persona libera e non da potenziale, presunto delinquente, criminale e sequestratore - ha detto il vicepremier e leader del Carroccio - ci abbiamo messo tre anni, però abbiamo ribadito che difendere i confini e la patria, proteggere gli italiani, contrastare i trafficanti e gli scafisti, rimandare associazioni straniere nel loro Paese e i clandestini là da dove sono arrivati è legittimo, è un diritto e un dovere”.