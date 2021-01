Salvini: "Via Conte e ragioniamo. Pronti a discutere con tutti di temi reali"

"Diremo a Mattarella no a questo teatrino, al mercato delle vacche. E a un reincarico a Conte. Quando non ci sara' piu' questo signore a Palazzo Chigi ragioneremo di tutto il resto". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una manifestazione davanti a una delle sedi romane dell'Agenzia delle entrate, apre a ipotesi alternative alle elezioni anticipate, come invece continua a sostenere Giorgia Meloni e FdI.

"Chi vuole pace fiscale, azzeramento della burocrazia e del Codice degli appalti, riforma della giustizia, si siede al tavolo con la Lega e con il centrodestra. Se Conte non avra' i numeri, come non li avra', siamo disponibili a discutere di temi reali", afferm Salvini. "Chi vuole parlare di temi reali puo' dialogare con il centrodestra. Credo sia difficile che lo voglia il Pd, ma noi siamo curiosi e pronti a dialogare con tutti", ha aggiunto il leader della Lega.

"Per tutto il centrodestra la via maestra sono le elezioni. Noi parliamo di temi concreti e non ci spaventano le sfide. Siamo stati un anno al governo con i 5 stelle, fino a che abbiamo avuto pazienza, ma con Toninelli era difficile andare avanti", ha concluso l'ex ministro dell'Interno.