San Giorgio Ionico, condannato in 1° grado per i veleni Ilva: candidato col Pd

San Giorgio Ionico, paese di 23mila abitanti alle porte di Taranto, una zona colpita dalla vicenda dell'Ilva sia sul fronte economico-occupazionale che su quello sanitario. Eppure, qui, riporta il Fatto Quotidiano il Partito Democratico ha deciso di candidare Salvatore De Felice, che dìaltrone nel 2016 è stato il più votato della lista che ha portato il centrosinistra a vincere le elezioni amministrative.

"Forte di quel successo, scrive il Fatto Quotidiano, il Pd lo ha ricandidato anche alle Amministrative che si terranno il prossimo ottobre, ancora come capolista, incurante del fatto che nel frattempo De Felice – ex capo dell’area Altiforni e per un breve periodo direttore dell'impianto durante la gestione dei Riva – è stato condannato in primo grado a 17 anni di carcere nel processo “Ambiente svenduto”.