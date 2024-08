Sangiuliano, nuova gaffe: "Napoli? Ha 250 anni". Poi caccia il suo social media manager

Sangiuliano, la nuova gaffe: confonde i secoli con i millenni

Gennaro Sangiuliano ha fatto un'altra gaffe, questa volta riguarda la città di Napoli e i suoi anni. Il ministro ha pubblicato un post su Instagram in cui attribuisce al capoluogo campano solo 250 anni, invece che 2500. Naturalmente l'errore tra secoli e millenni non è passato inosservato. "Il Consiglio dei ministri - riporta il post pubblicato da Sangiuliano - vara il comitato per celebrare 2 secoli e mezzo di Napoli". Si vede nell’immagine Sangiuliano con lo sfondo del Vesuvio. Apriti cielo. Possibile che l’ex direttore del Tg2 confonda due secoli e mezzo con 2500 anni? L’errore - riporta La Repubblica - non sfugge alla ragnatela del Web. Parte la sequela di sfottò. La scritta sull’immagine viene corretta dopo pochi minuti. E a pagarne le conseguenze è il social media manager del ministro: si dimette.

Neanche il tempo di far partire la caccia al colpevole al ministero. Si affrettano a far sapere spazientiti: "Non è il ministro che cura i suoi social, c’è un addetto. Su Instagram è andata una bozza sbagliata, sugli altri social il messaggio era corretto". Ma più delle scuse volano gli improperi nello staff di Sangiuliano. Fino al successivo post del ministro che prova a fermare cosi la slavina: "L'errore sul profilo Instagram relativo alla nascita del comitato nazionale Neapolis 2500 evidentemente è del mio social media manager. Per questo ho accettato le sue dimissioni". Anche Fiorello ha recentemente ironizzato sulle gaffe di Sangiuliano. "Quando è stato qua – è stata la battuta del presentatore – Sangiuliano ha guardato l’Etna e ha detto: non pensavo che il Monte Bianco fosse così".