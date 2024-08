Migranti, Piantedosi: "Nel 2024 drastico calo degli sbarchi". Calderone: "Puntiamo a ingressi legali di lavoratori già formati"

Migranti, Piantedosi: "Nel 2024 drastico calo degli sbarchi"

"I dati sugli arrivi via mare dei migranti registrano non solo una forte diminuzione rispetto allo scorso anno, pari a circa il 63%, ma anche una flessione del 20% circa rispetto al 2022, anno in cui era in carica il precedente governo". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del question time alla Camera. "Questi importanti risultati - ha aggiunto Piantedosi - sono il frutto di strategiche linee di azione dell'esecutivo, orientate al contrasto del vergognoso traffico di migranti, al piu' rigoroso rispetto delle regole in materia di migrazione e alla realizzazione di una piu' efficace collaborazione con i Paesi di origine e transito dei flussi, non limitata al solo incremento della fornitura di dotazioni strumentali e alle attivita' formative del personale impiegato nel contrasto, pur necessarie".

GUARDA IL VIDEO

Migranti, Calderone: "No a guerra del click ma ingressi legali di lavoratori già formati"

"Il meccanismo del click Day crea più di un problema, è certamente un meccanismo che, dando una risposta in termini numerici, non può assecondare la necessità di qualità che hanno le imprese, quindi il nostro obiettivo è di non fare la guerra del click ma lavorare di più sulle mappature dei fabbisogni delle aziende che vengono dal mondo delle associazioni di categoria e dai soggetti qualificati che conoscono esigenze del settore". Lo ha detto il ministro del Lavoro e Politiche sociali Marina Calderone, ieri sera al termine del tavolo di confronto sul caporalato con i rappresentanti delle imprese agricole e dei sindacati del settore agroalimentare che si è svolto al ministero del Lavoro e a cui ha partecipato anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

"Per noi - ha proseguito Calderone - è importante guardare ai flussi di manodopera collegandolo alle necessità reali imprimendo un'accelerazione anche su tutte quelle forme di ingresso legale nel nostro paese che non sono effetto della concessione di una quota, mi riferisco a tutti gli accordi che noi possiamo fare nei paesi d'origine per la formazione dei lavoratori e per l'ingresso legale dei lavoratori già formati nel nostro paese e quindi ovviamente anche in possesso di tutte le che sono le verifiche sull'affidabilità delle persone che vengono fatte dai nostri sistemi nel momento in cui un titolare di permesso di soggiorno fa ingresso in Italia". "Io credo che sia importante in questo sottolineare che già il ministero del Lavoro - ha aggiunto - ha in corso diversi accordi per la formazione nei paesi d'origine di operatori del settore agricolo, ma anche del settore delle costruzioni e anche abbiamo un importante progetto per la formazione degli operatori della meccatronica.

GUARDA IL VIDEO

Questo ovviamente si deve collegare anche con quelle che sono le nostre esigenze, di formare nel nostro paese cittadini italiani e residenti che devono utilizzare i nostri canali di formazione professionale, quindi anche di formazione tecnica superiore investendo anche in questo contesto", ha concluso.