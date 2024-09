Sangiuliano, opposizioni sulle barricate: "Meloni venga a riferire in Parlamento"

Il leader dei Verdi Bonelli presenterà un esposto indirizzato alla Procura di Roma sul comportamento del ministro della Cultura



L'opposizione chiama la premier Meloni a riferire sul caso Sangiuliano-Boccia in Parlamento. Pd, M5s, Italia Viva parlano di 'un duro colpo alle istituzioni', mentre il leader dei Verdi Bonelli presenterà un esposto indirizzato alla Procura di Roma sul comportamento del ministro della Cultura.



Nel centrodestra, invece, il caso è considerato 'ampiamente chiarito', come dice il capogruppo di Fi al Senato Gasparri, con l'intervista al Tg1 nella quale il ministro, in lacrime, ha chiesto scusa alla moglie, alla premier e ai suoi collaboratori per aver tradito la loro fiducia avviando una relazione con Maria Rosaria Boccia.



La 'consulente fantasma' del ministro, da parte sua, ha reagito alle parole di Sangiuliano con l'invito a 'non dire bugie', in particolare con l'affermazione di non essere ricattabile.