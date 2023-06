Sanità, Schillaci: "Userò i fondi del Pnrr per ingaggiare medici indiani"

Sanità, Schillaci: "Il mio piano per risollevare gli ospedali pubblici"

Il governo Meloni sta facendo i conti con la questione del Pnrr, il ministro Fitto non perde occasione per ribadire che "molti obiettivi sono irraggiungibili" e che l'Italia se non trova un nuovo accordo con l'Europa rischia di perdere i fondi. Su come spendere i miliardi, almeno per quanto riguarda la Sanità, interviene il ministro Orazio Schillaci, il suo piano è quello di rafforzare gli organici degli ospedali puntando su paesi extra Ue. "Gli infermieri - spiega Schillaci a Repubblica - mancano in tutta Europa. Per questo stiamo pensando ad accordi con Paesi extraeuropei, che potrebbero metterci a disposizione professionisti già ben formati, dal punto di vista sanitario e della conoscenza della nostra lingua. Penso ad esempio all’India. Ha già chiuso protocolli con il Giappone e gli Usa. Hanno una scuola infermieristica di alta qualità e ovviamente tantissimi abitanti".

"Vorrei - prosegue Schillaci a Repubblica - dare più soldi al personale ma la filosofia del Pnrr è quella di investire sulle strutture, le modifiche sono molto difficili. Vedremo, comunque, se riusciremo a ricavare anche una piccola quota per i professionisti della sanità". Schillaci affronta anche il tema delle liste d'attesa: "Vorrei ridurle. Per farlo servono sì anche soldi ma ci vuole soprattutto un cambiamento culturale. Bisogna lavorare sull'appropriatezza, c'è molta medicina difensiva che porta anche a prescrizioni che non servono. Alle persone vanno fatti gli accertamenti realmente utili. I cittadini devono sempre rivolgersi al medico, non farsi autoprescrizioni".