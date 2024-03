Santoro e il suo movimento pacifista per le Europee. In lista c'è anche Vauro

Michele Santoro e la sua lista per le Europee: "Ma non vogliamo rifondare la sinistra"

Michele Santoro è uscito allo scoperto e ha presentato il suo movimento in vista delle prossime Europee: "Pace terra dignità", il nome scelto. "Non vogliamo rifondare la sinistra. Affrontiamo questa sfida - dice Santoro in conferenza stampa e lo riporta Il Giornale - come una campagna per la pace". Santoro sarà chiaramente il capofila del progetto politico, assieme all’ex parlamentare di Sinistra indipendente, il 93enne Raniero La Valle, e alla giornalista Benedetta Sabene. Nelle liste, divise come previsto per circoscrizioni, sono stati inseriti nomi più o meno conosciuti della società civile, tutti accomunati da un condiviso slancio pacifista e un rivendicato pensiero di sinistra.

Tra i candidati - prosegue Il Giornale - ci saranno ad esempio Ginevra Bompiani, nota per le sue recenti sparate contro la Meloni e il suo governo, e lo storico Angelo D'Orsi, altrettanto schierato nella contestazione all'esecutivo. Pronti a scendere in campo accanto all'ex conduttore televisivo ci sono anche il vignettista Vauro Senesi e il matematico Piergiorgio Odifreddi.