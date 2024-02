Anche Michele Santoro si candida alle Europee: "Per la pace, contro la guerra"

Santoro alle Europee, la sfida a rubarsi voti della "sinistra-sinistra"

Michele Santoro ha rotto gli indugi ed è pronto ad annunciare la sua candidatura alle prossime Europee. Il giornalista presenta martedì il suo progetto "Per la pace e contro la guerra". A sinistra - si legge su La Stampa - sta per aprirsi una baruffa destinata ad andare ben oltre il duello Schlein-Conte, perché alla fine potrebbero essere sei le liste in competizione. La prima novità arriva da Michele Santoro: il 6 febbraio alla Stampa estera annuncerà la presentazione di un'ambiziosa Lista "per la pace e contro la guerra" e tra i tanti partner dell'operazione, ci sarà anche un battitore libero come l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino, destinato a "parlare" all’elettorato meno inquadrato del Pd. Patron dell’operazione, l’ex ministro greco, il funambolico Yanis Varoufakis.

E dunque, l’ingresso in campo dell’opzione-Santoro - prosegue La Stampa - annuncia un fenomeno senza precedenti nella lunga storia delle sinistre italiane: non solo tante liste ma anche destinate a contendersi gli stessi elettori di “sinistra-sinistra”. Oltre ai “santoriani”, in pista il “nuovo” Pd di Elly Schlein, che punta a recuperare tanti astenuti un tempo collocati sul lato sinistro; i Cinque stelle, pur tentati da un’identità “rosso-bruna”, non possono trascurare gli elettori progressisti che li hanno tenuti a galla alle ultime Politiche; sarà in campo la Lista Sinistra-Verdi, con l’aggiunta del Psi; Unione popolare (Rifondazione più Potere al popolo) è ancora incerta sul da farsi; e c’è pure Italia Sovrana e popolare, conglomerato “rosso-bruno” guidato da Marco Rizzo, con una spiccata vocazione al pacifismo anti-Nato.