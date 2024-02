Sardegna, Mulè attacca Meloni: "Non si vince imponendo i nomi. Una lezione"

Sardegna, Mulè: "Totalmente sbagliate le scelte dei tempi e del candidato"

Il voto in Sardegna ha sancito non solo la vittoria di Todde su Truzzu ma anche la spaccatura nella maggioranza. Dopo la certezza della sconfitta è partito il tutti contro tutti. Meloni ha attaccato la Lega, Salvini ha lasciato in anticipo il Cdm e anche Forza Italia si è iscritta alla partita delle accuse reciproche. "Non si devono fare prove di forza pesando i voti su elezioni differenti - dice il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè a Repubblica - e non si deve arrivare a ridosso delle elezioni per scegliere i candidati. Il centrodestra quando fa le cose in fretta va male: vedasi quello che è accaduto a Roma. La lezione del voto sardo è questa. Poi si può anche discutere sul candidato in particolare, Truzzu, e la sua città, Cagliari, che ha governato e che lo ha in parte penalizzato. Altra conferma di un'altra lezione che arriva da questa tornata: le valutazioni devono essere serene e distaccate da appartenenze, specie quando si parla di amministrative".

Mulè punta il dito non solo contro la premier, ma anche contro la Lega. Nel mirino dell'esponente di Forza Italia finisce la lotte tra Meloni e Salvini per la scelta del candidato. "I leader del centrodestra - prosegue Mulè a Repubblica - devono sempre agire con maturità, come hanno sempre fatto, e non bisogna mai, dico mai, fare derby interni e prove di forza credendosi superiori in partenza. Sbagliata la scelta dei tempi. Ma non solo. Il nostro candidato non ha saputo convincere molto e lo si vede dalla somma dei voti delle liste che è superiore al voto per Truzzu. C’è stato un problema evidente di analisi: imporre è sempre sbagliato. Comunque il voto sardo serve a tutti noi per maturare e spero che si non facciano più gli stessi errori in Basilicata, Umbria e Piemonte".