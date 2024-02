Sardegna, il Terzo polo toglie voti a Meloni: niente sgambetto a Conte-Schlein

Elezioni regionali in Sardegna

Il candidato di Carlo Calenda e Matteo Renzi, Renato Soru, ha tolto voti a quello di Giorgia Meloni, Paolo Truzzu, e non alla candidata sostenuta da Giuseppe Conte ed Elly Schlein, Alessandra Todde. È questa una delle novità più interessanti che escono dal voto regionale in Sardegna e che vedrebbe la vittoria della pentastellata fedelissima dell’ex premier.

Per la conquista della Sardegna, quindi, il Centrosinistra deve ringraziare il Terzo Polo. Un paradosso se si pensa che tra gli esponenti delle due aeree politiche lo scontro è quotidiano e su quasi ogni tema. Soprattutto se si ricorda che la candidatura di Soru nasce per il rifiuto di Azione e Italia Viva di non votare una candidata dei 5 Stelle.

Un inedito, dunque, si diceva. Dalle prime analisi del voto (elaborate a scrutinio ancora in corso), infatti, pare che l’ex presidente della Regione Sardegna, sostenuto da Italia Viva, Azione e +Europa, abbia convinto qualche elettore moderato del Centrodestra piuttosto che gli elettori del Centrosinistra.

L’obiettivo di Soru, ma anche il timore di Partito democratico e Movimento 5 Stelle, era sottrarre voti all’area più affine, quella del Centrosinistra, campo politico che il fondatore di Tiscali ha rappresentato per anni governando dal 2004 al 2009.

A Cagliari, città dove Truzzu è sindaco, il fenomeno è più evidente. Il candidato di Meloni registra circa il 35%, ben al di sotto della media regionale, mentre il candidato di Calenda e Renzi, Soru, si attesta sopra il 10%, al di sopra della media.