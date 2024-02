Sardegna, Todde: "Sono il primo presidente donna. Una grande vittoria"

Elezioni Sardegna, Todde: "Dormirò benissimo!". L'abbraccio con Conte e Schlein a tarda notte

Alessandra Todde ha vinto, Paolo Truzzu è stato sconfitto seppur al fotofinish al termine di uno scrutinio infinito e pieno di problematiche. Il nuovo presidente della Sardegna si presenta davanti ai giornalisti a tarda notte per una breve dichiarazione: "Come stai? Sto benissimo!". E poi: "Sono felice, dai dati si profila una nostra vittoria. Sono contenta e orgogliosa, ringrazio tutta la coalizione, questa è la vittoria di una squadra. E sono il primo presidente donna della Regione". Poi - riporta Il Corriere della Sera - l’appuntamento alla mattina per la conferenza stampa con una promessa: "Dormirò benissimo!". Quindi l’abbraccio con Conte e Schlein. Conte: "Grande vittoria". Schlein: "Cambia il vento per il governo, non potevo festeggiare il primo anniversario da segretaria in un modo migliore!". E allora, domanda, il campo largo si può ripetere? Schlein sorride e annuisce, ma Conte puntualizza: "Non campo largo, prego. Campo giusto".

Contro Truzzu - prosegue Il Corriere - ha combattuto una battaglia a tutto campo, sui temi del lavoro, della sanità e della lotta alla precarietà, ma anche rivendicando il suo essere antifascista, argomento che altrove è sembrato un’arma scarica, accusando il suo avversario per la scritta "Trux" sul braccio, fusione tra Truzzu e Dux. Ora la prova della Regione, e una partita lunga per provare ad essere un’alternativa credibile in vista delle Politiche, che prima o poi arriveranno. Successo politico e successo personale, perché il centrodestra prende più voti del suo candidato e lei strappa invece più consensi del suo campo largo, nonostante l’handicap di avere la concorrenza in casa, quel Renato Soru che sembrava destinato a decretarne la sconfitta ancora prima di cominciare la partita.