Sbarra (Cisl): "Riformare pensioni in modo flessibile o pronti a mobilitarci"

Sbarra: "Le pensioni non sono solo un costo economico"

Intervistato da Repubblica Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, osserva che "le pensioni non possono essere considerate solo un costo economico" e che "le risorse attuali sono assolutamente insufficienti". La riforma Fornero - sostiene - ha realizzato risparmi importanti, cosi' come il finanziamento di Quota 100 non e' stato interamente utilizzato.

"Noi chiediamo che parte di questi risparmi vengano reinvestiti per cambiare il sistema pensionistico, introducendo elementi di equita', flessibilita' e sostenibilita'". "Se troveremo un muro davanti a noi, o se le nostre rivendicazioni e proposte saranno ostacolate o non prese in considerazione, le mobilitazioni saranno inevitabili nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", avverte il numero uno della Cisl.

Secondo il sindacalista, "il governo deve recuperare un metodo del confronto con il sindacato piu' strutturato e permanente, altrimenti la manovra rischia di nascere squilibrata e insufficiente a causa dello scarso dialogo che l'ha preceduta".

"Noi - aggiunge - dobbiamo lasciare alle persone la scelta volontaria di andare in pensione dopo i 62 anni o con 41 anni di contributi, a prescindere dall'eta', sapendo che non tutti i lavori sono uguali e che quindi non possono esserlo neanche le regole pensionistiche, quindi c'e' la necessita' di introdurre elementi di forte flessibilita' in uscita dal mercato del lavoro, come fatto ad esempio nell'Ape Sociale, dove chiediamo l'ulteriore allargamento".