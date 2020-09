Sblocca stadi, Salvini e Renzi votano insieme. Passa l'emendamento, rabbia M5s

Matteo Salvini in appoggio di Matteo Renzi per togliere poteri alla Soprintendenza nella vicenda dello stadio di Firenze. Lega e Pd votano il testo dell'ex premier. E' successo - si legge sul Fatto Quotidiano - dopo una notte di trattative e una seduta fiume in commissione Trasporti, alle 9 di mattina il primo a esultare è il più insospettabile: “Lo sblocca-stadi è una vittoria della Lega, le città potranno avere gli stadi che meritano”, dice Matteo Salvini da Genova. Eppure l’emendamento decisivo per sbloccare la costruzione del nuovo stadio di Firenze di cui parla il leader del Carroccio non è quello presentato dalla Lega ma dall’altro Matteo: Renzi. Tant’è che dopo due ore il cappello ce lo mette proprio lui, il leader di Italia Viva: “Una grande vittoria collettiva”, scrive Renzi nella sua e- news .

Sono loro i protagonisti dell’accordo che ha portato a sbrogliare la matassa del nuovo stadio di Firenze. A fine luglio - prosegue il Fatto - Renzi aveva presentato un emendamento per fare carta straccia del parere contrario della Soprintendenza che si opponeva alla volontà del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, di abbattere le due curve dello stadio Artemio Franchi (che è un bene vincolato) e costruire un impianto nuovo di proprietà. “Ove vi sia il via libera dell’ente territoriale di riferimento, il Comune, una società professionistica può far realizzare interventi di modifica di impianti sportivi senza la necessità dell’autorizzazione della competente Soprintendenza ” si leggeva nel testo originario. Insomma: avrebbe deciso tutto il Comune. La norma arriverà domani in Senato dove il governo ha posto la fiducia su tutto il decreto: a quel punto, voteranno a favore solo i partiti di maggioranza tra cui i 5Stelle che saranno costretti a piegarsi nonostante il “no” in commissione.