Schlein a Emiliano: "Azzerare tutto". Puglia, Bonaccini dà ragione a Conte

"Ho chiesto al presidente Emiliano di dare seguito a quello che ho detto venerdi' scorso a Bari: tenere lontani trasformisti, transfughi dal centrodestra e persone sul cui rigore morale vi sia la minima ombra". Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein. "Nel Pd che stiamo ricostruendo gli interessi sbagliati e le modalita' opache devono trovare porte chiuse e sigillate. Mi aspetto che proceda dunque a un netto cambio di fase che non puo' tradursi in una mera sostituzione di chi e' uscito, ma solo in un concreto rinnovamento degli assetti di governo regionale che sancisca un nuovo inizio, su basi diverse. Su questa linea confido che il Presidente Emiliano operi in tempi brevi e con risultati tangibili", aggiunge.

Bari: Bonaccini, Conte ha diritto a chiedere trasparenza - Il capo politico del Movimento 5 Stelle "Giuseppe Conte, ha il diritto di pretendere che di fronte a fatti gravi ci si comporti come di dovere. Io non ho nulla da appuntare a lui sul fatto che possa chiedere trasparenza. Dico solo che il Pd non vuole prendere lezioni da nessuno perche' e' un partito fatto nella stragrande maggioranza di persone perbene". Cosi' il presidente dell'Emilia-Romagna e del Partito Democratico Stefano Bonaccini, ospite di Tagada' su La7, in merito al caso Puglia. Nei dem "se c'e' qualcuno che ha sbagliato va colpito e va messo da parte", aggiunge. "I partiti oggi sono piu' deboli del passato e c'e' bisogno di avere una maggiore capacita' di selezionare la classe dirigente", sottolinea ancora. "Sono sicuro che Michele Emiliano e' una persona perbene. E' pero' evidente che di fronte a questi fatti servirebbe una ripartenza, dei segnali di novita', che andrebbero condivisi persino, visto che si governa insieme, con Elly Schlein e Giuseppe Conte. Adesso servirebbe un fatto nuovo per ripartire e dare un ordine alla conclusione della legislatura", conclude.