Schlein l’autolesionista

Per gli Usa, Meloni “leader affidabile”. Il centrodestra vola verso le elezioni di maggio. Pd e M5s tirano diritto… verso il fosso

I brutti venti che tirano quasi ovunque nel mondo, con le devastanti tempeste delle guerre fra Russia e Ucraina e fra Hamas e Israele, non pare incidano negativamente su Giorgia Meloni e il suo governo di centrodestra. Anzi! A livello internazionale, il prestigioso quotidiano Usa “Politico” gratifica la Meloni: “Leader affidabile e determinante”.

In Italia l’ultimo sondaggio dà ragione alla premier, al suo partito, al suo governo, ai suoi alleati. I numeri di YouTrend per SkyTG24 premiano i partiti al governo che sfiorano il 48% (Fratelli d’Italia al 30,1%, Lega al 9,6%, Forza Italia 6,1%9) e bocciano le opposizioni, in particolare il Pd al 19%, il M5S al 13,6%, Verdi-Sinistra italiana al 3,4%, +Europa al 2,3%. Insomma, da una parte 47,7%, ancora in crescita, dall’altra 24,7%, ancora in calo.

Al contempo, a dimostrazione dell’instabilità, sale il fronte degli indecisi e degli astenuti (41,8%). Non è certo “tutto rosa e fiori” quel che fa questo governo di centrodestra in carica dal 22 ottobre 2022. Ma a chi giova l’opposizione senza capo né coda del Pd e del M5S e di azioni politicamente autolesioniste come l’appoggio incondizionato di Elly Schlein a chiunque contrasti il governo, come avvenuto a supporto dell’ANPI (Associazione nazionale partigiani) che ha dichiarato guerra contro il governo per i decreti sulla sicurezza appena licenziato dall’esecutivo?

Se una volta, in Parlamento e nelle piazze, la sinistra, Pci e Cgil in testa, era paladina della difesa dei lavoratori e dei più deboli ed era contraria a ogni tipo di illegalità da qualsiasi parte provenisse, oggi questi rivoluzionari da salotto – come appunto dimostra l’ANPI spalleggiata dal Pd – appoggiano tutti e comunque, purché siano contro il governo di centrodestra.

Invece di appoggiare il pacchetto sicurezza del governo, magari migliorandolo dove andrebbe migliorato, pur di attaccare l’esecutivo si fa casino nelle piazze arrivando a “comprendere” e a coprire, se non sostenere apertamente, anche tutte le forme di soprusi e delinquenze che quotidianamente colpiscono i cittadini: dalle ladre rom ai fuorilegge di ogni risma che rubano, stuprano, fanno di tutto e di più trasformando l’Italia in un far west, paradiso per migranti clandestini e mascalzoni internazionali. Qui si può dire impunemente, lo fanno i palestinesi rifugiati, che “gli italiani faranno tutti una brutta fine”, che l’Italia e l’Europa oramai “sono roba loro”.

Così si rischia una situazione fuori controllo. Se una critica va fatta al “pacchetto sicurezza” è che è, per molti versi, “interpretabile”, blando su molte questioni. Caso mai l’opposizione, in Parlamento e nel Paese, deve battersi perché tutto non resti come prima, e che anche questa legge non resti lettera morta. Per il Pd e il M5S, in particolare per Schlein e Conte, fra sei mesi, il 9 giugno, ci sarà la resa dei conti con le elezioni europee e in molti comuni (oltre 3.840 fra cui 27 comuni capoluogo) e nelle regionali in Piemonte, Umbria, Abruzzo, Sardegna, Basilicata.

Questo Pd sotto la soglia psicologica del 20% non si schioda dal pantano in cui l’ha isolato la segreteria Schlein. Il Pd avrebbe dovuto mangiarsi il M5S che non decolla ma resta sempre attorno al 15%. Pd che resta a 10 punti dal partito della Meloni e i Cinque Stelle addirittura a meno 14, con all’opposto Lega e Forza Italia in crescita. 23 punti il gap fra i due blocchi. Tirare diritti, così, per le opposizioni, in particolare per il Partito democratico, è un suicidio annunciato.